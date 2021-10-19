Ново-Огарево, Московская область, , 14:53 — REGNUM Транспортные стандарты в мире постоянно повышаются с точки зрения потребления топлива, эффективности и других параметров. Об этом 19 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Президиума Госсовета.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Нужно принимать во внимание глобальные тенденции в сфере транспорта, которые во всём мире становятся более экологичными, эффективными и с точки зрения потребления топлива, и по другим параметрам», — заявил Путин.

Он отметил, что в подготовке транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года участвовали не только специалисты министерств и ведомств, но большая работа проведена и комиссиями Госсовета и профильными комитетами Госдумы.