Уфа, 19 октября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Уголовное дело о резонансном дорожно-транспортном происшествии доведено до суда в Башкирии. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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По версии следствия, ночью 10 мая 2021 года автомобиль «BMW X6», за рулем которого находился 20-летний фигурант уголовного дела, наехал на подростка, который переходил дорогу.

В материалах уголовного дела указано, что обвиняемый грубо нарушил правила дорожного движения России, превысив допустимую скорость. В итоге подростку был причинен тяжкий вред здоровью.

Отмечается, что фигурант уголовного дела свою вину не признал. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

«Прокуратура г. Салавата утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего местного жителя», — говорится в сообщении пресс-службы.

Материалы уголовного дела переданы в Салаватский городской суд, где будут рассмотрены по существу.