Мурманск, 19 октября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. В Мурманске после падения из окна квартиры, расположенной на девятом этаже, погиб девятилетний мальчик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном СУ СКР.

Shuhrataxmedov Девятиэтажный жилой дом

По данным ведомства, трагедия произошла вечером 14 октября. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«Будут проверяться различные составы преступлений против личности», — сообщили в Следкоме.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Саратове после падения с девятого этажа выжила 11-летняя девочка. Травмированного ребенка госпитализировали в медучреждение.