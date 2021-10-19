Москва, 19 октября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Блогер Валя Карнавал высказалась на тему негативных комментариев и критики в её адрес со стороны старшего поколения. Об этом 19 октября пишет издание StarHit.

Скриншот с YouTube Валя Карнавал

«Люди старшего поколения научили меня тому, как я точно не должна себя вести… Страшно, когда взрослые состоявшиеся люди говорят, что ты не справишься, ты чего-то недостоин, а успех твой случаен», — заявила блогер. Она также отметила, что ей «отвратительно и мерзко» смотреть на то, как люди в возрасте 45−50 лет называют её «чучелом».

Ранее Валя Карнавал сыграла в клипе рэпера Басты. Она исполнила роль сестры футбольного хулигана, которая влюблена в соперника своего брата.