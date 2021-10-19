Тбилиси, 19 октября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Резкий рост темпов инфляции, который наблюдается в последнее время в Грузии, обусловлен мировыми процессами и является проблемой многих стран. Об этом заявила президент страны Саломе Зурабишвили на брифинге.

David Monniaux Саломе Зурабишвили

Она прокомментировала высокие показатели инфляции в стране. В августе годовой уровень инфляции составил 12,8%, хотя в бюджете предусмострено, что он не должен превышать 3%. По словам Зурбашвили, это вызвано карантинными ограничениями и ростом цен на топливо.

«В прошлом месяце в статистике у нас впервые были определённые признаки снижения [инфляции], и в будущем году эта проблема стабилизируется и инфляция вернется к своему показателю», — сказала глава государства.

Стоит отметить, что в Грузии с весны 2021 года наблюдаются выские показатели роста ВВП. Их сопровождает рост инфляции. С весны годовой уровень инфляции в стране не был ниже 10%.