Ташкент, 19 октября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев возмущен состоянием в системе общественного транспорта и дорожного планирования в Ташкенте. Об этом он сам сообщил во время встречи с жителями Ташкента.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

По его словам, большое количество автотранспорта отрицательно отражается на окружающей среде, становится причиной заторов, негативно влияет на безопасность пешеходов и водителей.

Также, президент подчеркнул, что столичный общественный транспорт и дорожная инфраструктура пока не в состоянии адекватно решить эти проблемы. В городе отсутствуют подземные и надземные пешеходные переходы, автостоянки.

В связи с этим, Мирзиёев сообщил, что в столице планируется построить 16 крупных транспортных узлов, парковки около шести станций метро, 80 многоэтажных автостоянок на 40 тысяч машиномест на центральных улицах, 21 новый путепровод.

Напомним, отсутствие парковочных мест в столице Узбекистана является одной из самых больших проблем для автомобилистов и пешеходов.