Волгоград, 19 октября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Первый этап капитального ремонта стартовал в здании Театра юного зрителя в Волгограде. Весь комплекс работ планируют завершить в сентябре 2022 года, сообщили ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе администрации региона.

Https://www.volgograd.ru ТЮЗ Волгограда

Решение о капремонте здания было принято в январе 2020 года. Работы начали проводить в рамках реализации нацпроекта «Культура». Подрядчик уже приступил к демонтажу кирпичных парапетов и обветшалых частей кровли, выполнены временные технологические присоединения к сетям водоснабжения и электроснабжения.

«В рамках первого этапа работ в ТЮЗе капитально отремонтируют кровлю и фасады, заменят инженерные сети, благоустроят прилегающую территорию, смонтируют новую архитектурную подсветку, установят молниезащиту и наружный контур заземления, обустроят пандус для маломобильных посетителей. В ходе ремонта также обновят декоративные мозаичные панно на главном входе в театр», — уточнили в облстрое.

Напомним, в Волгограде сейчас также идёт реконструкция исторического здания Нового экспериментального театра.