Красногорск, 19 октября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Прирост числа новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье показывает максимальные значения второй день подряд. Об этом свидетельствует опубликованная 19 октября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 в Московской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За минувшие сутки на территории региона был подтверждено 2955 случаев заражения коронавирусом. Это на 187 случаев больше аналогичного показателя 18 октября. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 2768 человек, а днем ранее — у 2759 жителей Подмосковья.

Всего на территории России 19 октября было зафиксировано 33 740 новых случаев заражения коронавирусом.