Минск, , 14:46 — REGNUM «Какие только драконовские методы вы за это время ни ввели. И что, лучше стало? Да нет. Дмитрий Леонидович, нам надо лечить людей, никуда не денемся», — сказал 19 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко министру здравоохранения Дмитрию Пиневичу на совещания с высшим руководством постсоветской республики по эпидемиологический ситуации и принимаемым мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Лукашенко Шилов Иван

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«Про бешенство я уже вам сказал: люди бесятся, кто-то возмущается, кто-то требует. Но уже вопросы: «А где наш президент?» Слушайте, я каждый день в телевизоре отчитываюсь перед людьми, чем я занимаюсь. Я же не могу каждый день с утра до вечера заниматься лечением людей. Для этого у меня есть целое министерство и тысячи-тысячи в белых халатах. Не в грязных, не в черных», — рассказал Лукашенко со ссылкой на итоги мониторинга интернет-ресурсов.

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Лукашенко посетовал, что его отвлекают проблемой пандемии от вопросов сельского хозяйства и наложенных на официальный Минск западных санкций при том, что в Белоруссии есть министерство здравоохранения. «И санкции, вроде, нам ввели — я тоже должен быть в теме и заниматься этим вопросом. И тысячи-тысячи таких вопросов», — отметил он.

«Детский сад, честное слово. Президента потеряли: ах, он не лечит людей. Хорошо, с завтрашнего дня начну лечить, — пообещал Лукашенко. — И это же наша вина, Дмитрий Леонидович. Это же мы всполошили людей своей болтовней, своими разговорами. Напрягаем, перенапрягаем, но лучше же не стало».

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Лукашенко выразил уверенность в возможности снятия остроты проблемы коронавируса за месяц, подчеркнув: «А не будем лечить людей, займемся ковидной и антиковидной политикой — доведем народ до бунтов. Будет как в Европе».

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