Москва, 19 октября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на неравномерное размещение налоговой базы в стране, а также на доходы госкорпораций, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Налоговая база, ее размещение на территории нашей страны. Очевидно, неравномерно. Думаю, что об этом Андрей Михайлович (Макаров, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам — ред.) может по подробнее нам рассказать, потому что здесь тоже есть место для того, чтобы повысить эффективность работы», — отметил Володин.

Также он обратил внимание на работу госкорпораций с субсидиями.

«Это тема и для Счетной палаты: 2020 год — 428,8 млрд рублей. На 1 января 2021 года на счетах 202 млрд рублей. В 2020 году доходы госкорпораций от временно свободных средств — 7,3 млрд рублей. Можно ничего не делать, а прибыль будет идти. Кстати, в 2019 году, это к нам претензия, потому что мы либо эти темы не взяли на контроль, либо просто не замечали, прибыль составила 8,4 млрд рублей», — привел он данные.

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