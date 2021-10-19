Прага, 19 октября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. С начала 2021 года по август включительно на авторынке Чехии было продано на 12,4% больше автомобилей, чем за тот же период 2020 года. Об этом сообщает агентство «Автостат».

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Всего за восемь месяцев текущего года в Чехии был реализован 147 661 автомобиль. Этот показатель оказался меньше на 34,3% по сравнению с 2019 годом.

В первом квартале на чешском авторынке было зафиксировано снижение продаж новых автомобилей на 1,3%, до 49 534 экземпляров. Однако затем рынок показал положительную динамику — уже во втором квартале реализация машин в Чехии выросла на 41,1% в годовом сравнении.

Спад продаж вновь начался июле (-6,9%; 18 405 ед.) и продолжился в августе (-1%; 16 449 шт.).

Напомним, в России третий месяц подряд наблюдается спад продаж новых автомобилей. Так, в сентябре 2021 года в России было куплено 119 485 новых автомобилей (легковых машин и авто сегмента LCV) — на 22,6% меньше, чем в сентябре 2020 года.

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