Москва, 19 октября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Североатлантический альянс должен первым сделать шаг для улучшения отношений с Москвой. Такое мнение на пресс-конференции по итогам встречи с участниками XVIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Читайте также: В НАТО заявили о готовности к диалогу с Россией

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что ответ Москвы был вынужденный и был дан на «три шага НАТО».

«Потому что трижды наше представительство урезали и прежде всего там нам не дают работать», — указал Лавров.

Также он напомнил, что контактов между Москвой и НАТО и так давно не было.

«Главное, что были обрезаны все контакты между военными и официально об этом было сказано. Тогда о какой потере возможности для диалога мы ведём речь?» — сказал российский министр.

Он подчеркнул, что на все предложения НАТО с российской стороны Москва наталкивается на «стену молчания».

Читайте также: Госдеп США: политика НАТО в отношении России останется прежней

Также, указал глава МИД РФ, «натовцы похоронили главные правила, лежащие в основе Совета России — НАТО». При этом Россия никогда не инициировала ухудшение отношений с НАТО или какой-либо страной, заявил Лавров. Он назвал реакцию Запада на ответные шаги РФ по НАТО попыткой свалить вину и недостатком дипломатической культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о том, что с 1 ноября Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО, а также деятельность военной миссии связи и информационного бюро НАТО в Москве. Такое решение Москвы последовало за заявлением Североатлантического альянса о сокращении численности российской миссии при НАТО.

В Госдепе США заявили, что политика НАТО в отношении России останется неизменной, альянс будет сдерживать «агрессию», но оставит открытой дверь для «диалога».