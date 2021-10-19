Санкт-Петербург, 19 октября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. «Зенит» подошёл к матчу Лиги чемпионов с «Ювентусом» практически без потерь в составе. Об этом 19 октября заявил главный тренер команды Сергей Семак.

Vyacheslav Yevdokimov Сергей Семак

«Все работают в общей группе и могут принять участие в матче», — сказал Семак.

Он добавил, что «Зенит» в матче с «Ювентусом» не сможет рассчитывать только на полузащитника Магомеда Оздоева.

Напомним, матч группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус» пройдёт 20 октября в Санкт-Петербурге.

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