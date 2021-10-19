Брюссель, 19 октября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. В случае если страны — участницы Европейского союза не будут соблюдать верховенство права, сообщество прекратит существовать. Такое мнение 19 октября высказал журналистам глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн после прибытия на заседание Совета ЕС по внутренним делам.

Michał Koziczyński Жан Ассельборн

«Евросоюз не сможет переварить конец верховенства закона. Евросоюз погибнет от такого развития событий. Европа была построена на основе демократии, свободы, уважения и верховенства закона», — сказал он, имея ввиду решение польского Конституционного суда, посчитавшвшего неправомерным приоритет права ЕС перед национальным правом.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября польский Конституционный суд после рассмотрения запроса премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого подтвердил несоответствие конституции республики нормы о приоритете права Евросоюза, что вызвало критику в адрес польской стороны со стороны Брюсселя.