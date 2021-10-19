Москва, 19 октября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила с 30 октября ввести в России нерабочие дни.

Government.ru Брифинг Татьяны Голиковой

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На заседании президиума координационного совета при правительстве по противодействию коронавирусной инфекции Голикова предложила «обратиться к президенту РФ и ввести на всей территории РФ с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни».

При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией необходимо предусмотреть введение нерабочих дней уже с ближайшей субботы, 23 октября.

Она добавила, что, помимо введения нерабочих дней, предлагается допуск вакцинированных и переболевших граждан на отдельные объекты при предъявлении QR-кода.