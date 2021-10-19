* талибов — запрещённая в России организация

Краснодар, , 14:39 — REGNUM Руководство России пока не рассматривает вопрос официального признания движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 19 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Mid.ru

«Официальное признание (радикалов) пока не обсуждается, и об этом было публично сказана», — сказал глава МИД РФ по итогам встречи с участниками XVIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Вместе с тем Лавров отметил, что Россия, «как и другие влиятельные в этом регионе страны», находится в контакте с радикалами.

Как сообщалоИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 8 октября, что московская встреча по Афганистану — это шаг на пути к международной конференции, где будет рассматриваться восстановление этой страны. Московский формат предполагает участие России, Ирана, Китая, Пакистана, Индии, США и Афганистана.