Минск, 19 октября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. «Мы ведем себя безобразно, а людей заставляем быть идеальными», — заявил 19 октября Александр Лукашенко на совещания с высшим руководством Белоруссии по эпидемиологический ситуации и принимаемым мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

Обращаясь к министру здравоохранения Дмитрию Пиневичу, он сказал: «Так уж если лечите, то лечите как следует. Начиная от этой зоны и заканчивая везде на улицах, Дмитрий Леонидович. Подняли бучу на всю страну. Я думаю, губернаторы нас услышали. А то вот я смотрю в Бресте уже штрафовать начали, и уже силой, коленом на грудь заставляют вакцинироваться. Я же вас просил не допускать этого!».

Он сообщил, что никого не заставляет одевать маску при посещении президентского дворца. По его словам, министр здравоохранения её одевает, а глава КГБ Иван Тертель «никогда маску не одевает». Лукашенко отметил: «Господь с ним. Пиневич приходит, маску в приемной бросил и зашел. Я никого не заставляю. Это ваше право».

«Тем более, что мы темним перед людьми? Мы же не все знаем об этой болезни. И каждый человек должен распоряжаться своей судьбой так, как он считает нужным. Но мы об этом сейчас поговорим», — сообщил Лукашенко.

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В ходе совещания он обрушился с критикой на министра внутренних дел Ивана Кубракова, обвинив его в нарушении закона при наложении штрафов на граждан Белоруссии при проверке масочного режима. Он заявил: «Видите ли, людей они начали штрафовать. Кто вам дал право на это? Где, в каком законе написано, что вы имеете право штрафовать людей?».

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Критикуя МВД, Лукашенко обратил внимание, что правоохранительные органы недорабатывают в вопросах, которые непосредственно лежат в сфере их ответственности. Он сообщил: «У нас в Гомельской области, вот спросите у Субботина (вице-премьер Александр Субботин. — Прим.) и у министра, коров по ночам режут и продают в Россию. Справиться не можем. А милиция у него масочников ловит. Не дай бог ты мне не выловишь эту мразь (причастных к нелегальной продаже мяса. — Прим. президентской пресс-службы) в течение двух недель! Распоясались, дальше некуда!».

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