Москва, 19 октября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Российские тяжелоатлеты Игорь Василюк, Олег Волков и Дмитрий Корчевский дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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Отмечается, что РУСАДА приняло решение об отстранении спортсменов от спортивной деятельности на четыре года.

Дисквалификация Василюка отсчитывается с 20 апреля 2020 года. Волков и Корчевский дисквалифицированы с 22 апреля 2021 года.

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