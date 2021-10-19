Санкт-Петербург, 19 октября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Малый драматический театр перенёс показ спектаклей «Гамлет» и «Вишнёвый сад». Об этом 19 октября пишет издание StarHit.

byba96 Данила Козловский

По данным СМИ, причиной изменения даты постановок стала травма актёра Данилы Козловского. Представители театра отметили, что у артиста нет коронавируса — он повредил ногу. Однако подробностей, как актёр получил травму, они не раскрыли.

Ранее блогер BadComedian (Евгений Баженов) представил обзор на фильм «Чернобыль» Данилы Козловского. Ролик с критикой киноленты посмотрели более 5 млн пользователей за первые сутки после его публикации.