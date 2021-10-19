Уфа, 19 октября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Башкирия заняла первое место по итогам рейтинга регионов России по уровню защищенности потребителей. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Потребитель

Сообщается, что рейтинг составляется общероссийским общественным движением в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей России». В ходе его построения были проведены специальные исследования, которые позволили определить степень участия органов исполнительной власти в формировании у жителей устойчивых навыков грамотного поведения на потребительском рынке и привития потребительской культуры.

Отмечается, что в 2018 году Башкирия была вторым месте этого рейтинга. При этом по итогам исследований республика вошла в топ-5 лучших в шести критериях рейтинга, а в трех из них является лидером, набрав наибольшее число баллов.

«Данный рейтинг существенно помогает нам в работе и, могу сказать, служит указателем для определения пути развития в этой сфере», — приводит пресс-служба слова министра торговли и услуг Алексея Гусева.

Отмечается, что за последние три года в республике значительно увеличилось число мероприятий, которые направлены на повышение потребительской грамотности населения, начал свою работу уполномоченный по защите прав потребителей.«В 2020 году рассмотрено более 1000 жалоб, поступивших от потребителей на нарушение их прав, оказана помощь в составлении 217 претензий и исковых заявлений. При этом в досудебном порядке возмещен материальный ущерб на сумму более 12 млн рублей — это на 3 млн рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщил Гусев.

Сообщается, что второе место в рейтинге заняла Ростовская области, на третьем месте разместилась Татария, а Ульяновская область и Югра разместились на четвертом и пятом месте соответственно.