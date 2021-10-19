Сеул, 19 октября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Каждый десятый житель Южной Кореи зарабатывает менее 1 млн вон (~$850) в месяц. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные Статистической службы страны.

Kenny J Lee Южная Корея

Согласно результатам опроса, проведенного в первом полугодии среди 20,6 млн человек, 10% наемных работников в стране зарабатывают менее 1 млн вон (~$850) в месяц, что на 1,1% больше по сравнению с 2020 годом.

В 2017 году показатель составил 10,4%, в 2018 году — 9,8%, в 2019 году — 9,7%, в 2020 году — 8,9%.

Отмечается, что 19,8% наемных работников в Южной Корее зарабатывают от одного до двух миллионов вон ($850~$1700) в месяц, 33,3% — от двух до трёх миллионов вон ($1700~$2550), 19,1% — больше 4 млн вон (~$3400).

В Статистической службе отметили, что увеличение доли людей, зарабатывающих менее 1 миллиона вон (~$850), связано с ростом числа временных низкооплачиваемых рабочих. Известно, что наибольшее число людей, зарабатывающих менее 1 миллиона вон (~$850), зафиксировано в гостиничном и ресторанном бизнесе, а также в сфере здравоохранения и социального обеспечения, в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства.