Тбилиси, 19 октября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Никакие обращения не повлияют на срок тюремного заключения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом 19 октября заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Саакашвили

Он прокомментировал обращение 72 европейских политиков, в том числе депутатов Евросоюза, призывающих приостановить арест бывшего грузинского лидера, пока в Грузии не будет сформирован «справедливый суд».

«Для нас абсолютно никакого значения не имеет, какой евродепутат что скажет о Саакашвили, потому что для нас является важным, что скажет наш народ. Саакашвили предстал перед правосудием», — сказал Гарибашвили.

Он отметил, что следователи, прокуроры и суд установили, что Саакашвили совершал преступления. Он должен отсидеть за них не менее шести лет.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после его возвращения. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. Его сторонники собирают подписи под петицией с требованием освободить экс-президента.