Мурманск, 19 октября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. В Мурманской области за последние сутки выявили 198 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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Лидеры по приросту заболевших — Мурманск (+67) и Кандалакшский район (+41). Всего на лечении находятся 16 560 ковид-пациентов.

По данным штаба, за сутки в Мурманской области от ковида скончались восемь пациентов, всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 2221 северянин.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 33 740 носителей коронавируса.