19 октября 2021 | Время чтения 6 мин

И Трамп, и Байден по-прежнему пользуются подавляющей поддержкой в своих партиях, но существует явная усталость от двух стареющих президентов. В результате ни один из кандидатов не смог бы автоматически переизбраться на второй срок, особенно в свете разгорающихся скандалов с обеих сторон

Александр Белов, , 17:40 — REGNUM В США сложилась сложная внутриполитическая ситуация, в которой почти нет политических фигур, способных одержать верх на следующих выборах главы государства, пишет Майкл Медведь в статье, вышедшей 18 октября в Newsweek.

Белый дом Alex Proimos

«В ожидании президентских выборов 2024 года гораздо проще составить список возможных претендентов, которые не могут выиграть главный приз, чем назвать тех, кто мог бы», — отметил Медведь.

Так, в предстоящей битве наиболее видные американские политики выглядят скорее гарантированно проигравшими, нежели стопроцентными победителями. Подобная аномалия способствует тому, что нынешняя внутренняя политика США находится в довольно плачевном состоянии, а также не даёт повода для оптимизма ни последователям Дональда Трампа, ни сторонникам Джо Байдена.

Возраст по-прежнему является самым серьёзным препятствием для второго срока как для 46-го, так и для 45-го президентов. В том маловероятном случае, если Байден будет избран ещё раз, свой второй срок он начнёт на 82-м году жизни. В случае же с Трампом это будет 78-й год.

Хотя, как показал недавний опрос общественного мнения, и Трамп, и Байден по-прежнему пользуются подавляющей поддержкой в своих партиях, существует и явная усталость от двух стареющих президентов. В результате ни один из кандидатов не смог бы автоматически переизбраться на второй срок, особенно в свете разгорающихся скандалов с обеих сторон. Так, заявления Трампа о том, что у него «украли выборы», его нежелание раскрывать налоговые декларации, а также выдвинутые в прошлом против него обвинения стали бы более серьёзным инструментом против него в разгар новой кампании, чем сегодня. Что же касается Байдена, вопиюще неправильное обращение с выводом войск из Афганистана, якобы снижение когнитивных способностей и продолжающиеся злоключения его проблемного сына Хантера не исчезнут перед выбором, даже наоборот.

Дональд Трамп

Из-за глубоких разногласий внутри обеих партий крайне маловероятным становится то, что любой из них избежит острой идеологической битвы за главенство в партии. Даже если Байден восстановит некоторую поддержку на низовом уровне, которую он потерял в этот неспокойный год, он, вероятно, будет по-прежнему достаточно уязвимым, чтобы соблазнить мятежных и энергичных молодых прогрессивных политиков. Александрия Окасио-Кортес — идеальный вариант для того, чтобы бросить вызов Байдену. Так, ей исполнится 35 лет, то есть столько, сколько нужно по Конституции, менее чем за месяц до дня выборов 2024 года. Кроме того, в своей способности привлекать внимание СМИ она не уступает Трампу.

В свою очередь, нынешний вице-президент Камала Харрис, которая очевидным образом настроена побороться за Белый дом, так и не смогла изменить мнение о посте вице-президента как о какой-то нудной и бессмысленной работе. Кроме того, Байден поручил ей заниматься вопросом безопасности на границе — наиболее непопулярным аспектом деятельности нынешнего правительства.

И, говоря о непопулярных действиях, борьба между демократами в Конгрессе заставляет весь институт выглядеть нефункциональным, омрачая президентские перспективы для любых членов палаты представителей или Сената. После промежуточных выборов, на которых республиканцы, скорее всего, получат достаточное число мест, если не полный контроль над законодательном органом, Конгресс может стать местом, где умирают мечты демократов, а роль гробовщика возьмёт на себя Митч Макконнелл.

Это повышает вероятность того, что в результате будет выдвинут «свежий» кандидат — аутсайдер, которого не затронули пертурбации на Капитолийском холме. Иными словами, это может быть тот или иной губернатор, возможно, даже избранный недавно, такой как Джош Шапиро в Пенсильвании или даже Мэтью МакКонахи в Техасе.

«Безусловно, кинозвезда ещё не решил баллотироваться в 2022 году, но опросы говорят, что он вполне может победить. Любой демократ, который сможет получить большинство голосов в самом сердце американского консерватизма, мгновенно стал бы знаменитостью, за исключением того факта, что Макконахи уже им стал», — отметил автор.

Мэтью МакКонахи (сс) All-Pro Reels

Существует также вероятность того, что, если Байден уйдет в отставку, партия может рассмотреть вопрос о привлечении не вызывающего споров, менее известного члена кабинета, например министра торговли Джину Раймондо или министра транспорта Пита Буттиджича. Партия могла бы выиграть, выдвинув неожиданного кандидата, пообещав решительно иной подход к объединению враждующих в настоящее время прогрессистов и умеренных — кого-то подобного Джимми Картеру, Биллу Клинтону или Бараку Обаме, а не представителя скучной иерархии партии, такой как Альберт Гор, Джон Керри или Хиллари Клинтон.

Что же касается республиканцев, то принято считать, что Трамп был бы беспроигрышным вариантом, пойди он на выдвижение. Однако за следующие три года может произойти очень многое, что поставит крест на этих расчётах. Расклад сил перед выборами 2024 года изменится после промежуточных выборов 2022 года, и по иронии судьбы Трамп может пострадать, даже если победят его союзники из Республиканской партии. Так, бывший президент намерен изгнать МакКоннелла из руководства сената Республиканской партии, поэтому, если республиканцы получат после выборов контроль над сенатом и сохранят лояльность МакКоннеллу, такое развитие событий может оказаться негативным для бывшего президента.

По сути, надеяться на выдвижение в качестве кандидата от республиканцев Трамп может только в том случае, если в партии возобладают исключительно сторонники курса MAGA — «Сделать Америку снова великой». Если же в стране возобладает именно эта версия Республиканской партии, выдвигать свою кандидатуру могут захотеть те политики, которые склонны апеллировать к трампизму — губернатор Флориды Рон Десантис, сенатор Джош Хоули и Том Коттон.

Сенатор Том Коттон Michael Vadon

Те же в партии, кто выступал против Трампа, могут беспокоиться о том, что, если целый ряд таких политиков выступит в качестве кандидата, они разделят между собой голоса тех, кто скептически относится к Трампу, практически обеспечив бывшему президенту победу как минимум благодаря значительно более сильному признанию имени.

Но в 2024 году ни один здравомыслящий республиканец не станет недооценивать привлекательность Трампа, и поэтому вряд ли политическое поле превратится в толпу из дюжины враждующих соперников. Напротив, одним из возможных вариантов развития событий станет то, что противостояние сведётся к трём серьёзным кандидатам высшего уровня. Один из них — «независимый трампист», который будет выступать за программу «Америки прежде всего», но не будет проявлять личностных причуд и разводить конспирологию как Трамп.

Затем в выборах сможет принять участие сторонник центристского курса, который будет выступать за более традиционную, более обращенную к бизнесу и международному сообществу политику. В этой роли могут выступить Тим Скотт и Никки Хейли.

Никки Хейли

Наконец, третьим претендентом станет Трамп, избрание которого будет чревато ещё несколькими годами распрей, мошенничеств и вопиющих поступков.

Как и в случае с демократами, наибольшие шансы на успех у республиканцев могут быть в случае с выдвижением более молодой фигуры, которая обещает новое начало как по стилю, так и по существу, утверждая важность создания коалиции благодарных, а не обиженных, вечно оптимистичных, а не вечно апокалиптических политиков. На фоне глубокого разочарования в Республиканской и Демократической партиях американская общественность могла бы приветствовать новую силу, которая может двигаться в новых направлениях.