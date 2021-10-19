Рязань, 19 октября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. В Рязанской области 19 октября впервые выявлено 194 новых носителя коронавируса — на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Выписаны после лечения 132 пациента, скончались 10 человек.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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Всего в Рязанской области подтверждено 45 378 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 41 420 человек. В лечебных учреждениях находятся 837 пациентов с коронавирусом.

По данным федерального оперштаба, с начала пандемии в регионе от осложнений при инфекции скончались 1279 человек.