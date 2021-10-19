Ярославль, 19 октября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поручил оказать господдержку азотно-кислородному заводу в Ярославле, который производит в том числе кислород для ковид-клиник. Об этом сообщает правительство региона.

Yarregion.ru Михаил Евраев на азотно-кислородном заводе

Завод «АКС» является единственным производителем жидкого кислорода в Ярославской области. Гендиректор завода обратился к врио губернатора с просьбой оказать предприятию поддержку для обеспечения бесперебойной работы.

«Из-за пандемии система здравоохранения нуждается в большом количестве кислорода. Сейчас потребность в нем ещё более возрастет, так как мы увеличиваем количество коек, оснащенных кислородом, выделяя на это из резервного фонда Правительства 60 млн рублей, — сказал Михаил Евраев. — Дав предприятию льготный заем, мы решим сразу две задачи: обеспечим бесперебойную поставку медицинского кислорода в больницы и поддержим предприятие».

️Михаил Евраев дал поручение региональному департаменту инвестиций и промышленности в ускоренном порядке рассмотреть заявку завода на выделение льготного займа через Фонд поддержки предпринимательства Ярославской области.