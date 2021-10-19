Ульяновск, 19 октября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. В сети появились фотографии новой версии УАЗ-452 «Буханка», созданной компанией «Элинж». Снимки размещены в официальной группе УАЗ в социальной сети «ВКонтакте».

УАЗ Новая версия УАЗ-452 «Буханка»

Модернизацию модели осуществляла российская фирма «Элинж». Данная версия «Буханки» будет продаваться на авторынке Чили.

Новая версия модели оснащается кондиционером. При этом блок кондиционера установлен на крыше автомобиля, а управление осуществляется с помощью пульта, который размещен в кабине справа от рулевой колонки.

Кроме того, данная версия «Буханки» получила лебедку, силовой бампер и экспедиционный багажник. На российском авторынке пока такие версии не представлены.

Ранее специалисты американского канала протестировали УАЗ «Буханку» и Jeep Wrangler в условиях бездорожья. «Буханка» смогла преодолеть весь маршрут вслед за Jeep.

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