Киев, 19 октября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Бывший спикер украинской Верховной рады Дмитрий Разумков считает, что он является членом фракции правящей в стране партии «Слуга народа». Он заявил об этом 19 октября журналистам.

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«В свое время я вступил во фракцию «Слуга народа». Согласно регламенту Верховной рады, председатель, первый заместитель и заместители не входят в состав какой-либо фракции. Но каких-то дополнительных документов, заявлений об исключении фракция не принимала, такого решения не было. Поэтому после завершения своей каденции я автоматически возвращаюсь во фракцию», — сказал экс-спикер Рады.

Кроме того, Разумков рассказал, что он написал письмо главе фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии, в котором попросил направить его на дальнейшую работу членом парламентского комитета по вопросам свободы слова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новым первым вице-спикером украинской Верховой рады избрали главу правящей на Украине партии «Слуга народа», замглавы ее фракции в парламенте страны Александра Корниенко.