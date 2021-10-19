Архангельск, 19 октября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. В отношении экс-главы УФНС Архангельской области Сергея Родионова, обвиненного в коррупции, возбудили новое уголовное дело. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР, на этот раз его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и отмывании денег.

Сборщики налогов (фрагмент)

«В ходе следствия было установлено: с 2017 по 2019 год арбитражный управляющий АО «АРОИЖК» по согласованию с бывшим главой УФНС совершил аферу при банкротстве компании. В частности, подозреваемые организовали переуступку права требования в отношении имущества должника подконтрольному им кредитору, после чего, занизив стоимость недвижимого имущества, вывели его на подконтрольную им организацию и продали. Кроме этого, мошенники умышленно не включили два объекта недвижимости в конкурсную массу при проведении процедуры банкротства, в дальнейшем похитив эти активы», — сообщили в Следкоме.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Родионов был задержан в 2019 году при получении 1 млн рублей. По версии следствия, эти деньги — лишь часть взятки, полученной главой Управления. Всего, как полагают следователи, Родионов получил от руководителя коммерческой организации 8,5 млн рублей. За это вознаграждение глава налоговой обещал снизить размер недоимки, пеней и штрафов, доначисленных по результатам выездной налоговой проверки.