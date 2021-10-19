Москва, 19 октября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Госдума утвердила отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября. Отчет представили глава Минфина Антон Силуанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«2020 год мы прошли неплохо, все социальные обязательства исполнялись», — отметил Силуанов.

Счетная палата признала отчет достоверным, сообщил глав ведомства Алексей Кудрин.

Нижняя палата парламента утвердила отчет по доходам в сумме 18 719 млрд рублей, по расходам в сумме 22 821,5 млрд рублей, дефицит федерального бюджета составил 4 102,5 млрд рублей.

На фоне пандемии и локдаунов налоговые доходы уменьшились на 1 591,8 млрд рублей (на 10,5%) и составили 1 3576,1 млрд рублей (72,5% от общего объема доходов), а неналоговые доходы увеличились на 125,5 млрд рублей (на 2,5%) и составили 5 146,4 млрд рублей (27,5% от общего объема доходов).

Расходы федерального бюджета по сравнению с 2019 годом выросли на 25,3%. Законодательно установленный объем расходов был увеличен на 4,2 трлн рублей.

Совокупный объем расходов федерального бюджета на антикризисные меры в 2020 году оценивается в 3,5−4% ВВП.

Фактическое исполнение расходов резервного фонда правительства РФ составило менее 70% бюджетной росписи.

Кроме того, приняты отчеты об исполнении бюджетов Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонда социального страхования (ФСС).

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в 2021 года парламентарии в последний раз рассматривают отчет об исполнении бюджета осенью, с 2022 года по инициативе депутатов правительство будет вносить данный законопроект в Госдуму до 15 июня для рассмотрения в весеннюю сессию.

«Таким образом, уже к самому началу работы над бюджетом на следующие три года — летом в рамках «нулевого чтения» — мы будем иметь представление обо всех проблемах, которые возникли при исполнении закона о бюджете за предыдущий год. А значит — получим возможность не допустить их повторения», — сказал Володин.

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