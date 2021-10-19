Москва, 19 октября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Стоимость туристических поездок растет как внутри страны, так и за ее пределами. Об этом сообщила 19 октября исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Тенденция к росту цен есть. Она касается не только внутреннего туризма, хотя прирост на внутреннем рынке не такой контрастный, как на некоторых внешних направлениях», — сказала Ломидзе.

По её словам. если брать среднюю стоимость отдыха на курорте в России, то в 2021 году она окажется на 25−30% выше, чем в 2019 году.

«Зарубежные направления — средняя стоимость отдыха по сравнении с 2019 годом в среднем выросла на 15%. Подчеркиваю: в среднем. Потому что на некоторых направлениях она выросла на 70%, а где-то не выросла вообще», — сказала Ломидзе.