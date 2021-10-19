Сеул, 19 октября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. В сети была опубликована фотография салона нового седана Genesis G90. Снимки размещены на портале The Korean Car Blog.

The Korean Car Blog Салон нового седана Genesis G90

Ожидается, что G90 нового поколения оснастят автономной системой вождения третьего уровня, состоящей из радара с камерой и двух лидаров.

Корейский автопроизводитель модернизирует салон новинки. Изменения коснуться электронной приборной панели, неприкрытой козырьком, сенсорного блока управления климатом, а также рулевого колеса.

По предварительной информации, кроссовер Genesis G90 нового поколения будет представлен в 2022 году.

Напомним, в сентябре 2021 года компания Genesis представила в Москве две новые модели — кроссовер GV70 и рестайлинговый спорт-седан G70.

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