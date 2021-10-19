Прага, , 14:17 — REGNUM Глава администрации президента Чехии Вратислав Минарж должен покинуть свой пост. С таким призывом выступил премьер-министр страны Андрей Бабиш.

Андрей Бабиш Doležal Michal © 420on.cz

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Если Минарж этого не сделает, то после активации статьи 66 конституции Чехии Бабиш сам произведёт любые кадровые изменения, заявил порталу iDNES.cz председатель чешского правительства.

«Вся ситуация, которая здесь возникла, является неадекватной и неприемлемой деятельностью канцлера Минаржа, поэтому было бы лучше, если бы он немедленно ушёл со своего поста. То, что он продемонстрировал, абсолютно неприемлемо», — подчеркнул Бабиш.

По его словам, это лучшее, что глава администрации Земана сейчас может сделать.

Напомним, ст. 66 конституции Чехии предусматривает возможность отстранения главы государства от занимаемой должности в случае одобрения большинством голосов Палаты депутатов и Сената. В частности, полномочия действующего президента Милоша Земана могут разделить между собой премьер-министр и спикеры обеих палат парламента.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября появилась информация о том, что президент Чехии Милош Земан был госпитализирован из-за обострения печёночной энцефалопатии. 18 октября спикер сената республики Милош Выстрчил заявил, что полномочия президента Чехии с Земана, вероятно, придётся снять. По его оценке, вероятность того, что находящийся на лечении в больнице глава государства скоро вернётся к работе, невысока.

19 октября конституционная комиссия сената Чехии приступила к рассмотрению вопроса о процедуре лишения президента страны Милоша Земана полномочий главы государства.