Белгород, 19 октября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Работу в режиме амбулаторного ковидного центра начнёт с 25 октября поликлиника №6 Белгорода. Этим решением власти попытаются минимизировать контакты заболевших со здоровыми, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе правительства региона.

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Система разработана Минздравом России, её уже апробировали в некоторых регионах. В поликлинике теперь в две смены начнут вести приём 40 врачей, прошедших специализацию по лечению COVID-19. Они будут осматривать пациентов с подтверждённым коронавирусом и ОРВИ, здесь же сразу смогут проводить рентгенологические и лабораторные исследования, забор биоматериала, крови, мазки. В поликлинике увеличат внутренний кол-центр по приёму вызовов.

«30 выездных бригад будут работать на обслуживание пациентов на дому. Выездные бригады службы неотложной помощи, которую мы создали 1 октября, будут сконцентрированы на одной площадке. Врачи будут сразу же на вызове брать мазки и выдавать препараты. Врачи изначально едут с лекарствами. Если пациенту, который уже находится на дому и лечится от коронавирусной инфекции, необходим повторный осмотр, или заболел кто-то из близких, информацию передадут на выездную бригаду», — рассказала главный врач городской поликлиники Белгорода Ольга Полякова.

Обзвоном больных и внесением информации в специальную программу займутся 30 студентов-медиков. Координировать работу медиков на месте и выездных бригад будут диспетчеры, при необходимости пациентов направят на госпитализацию.

Плановую помощь гражданам, прикреплённым к поликлинике №6, будут оказывать медики поликлиник №№1, 2, 4, 7 и 8, для пациентов также резервируют запись к узким специалистам.

По данным властей, регистр ковидных больных в поликлиниках Белгорода превысил 3,5 тысячи человек.