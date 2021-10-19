Власти объяснили новый ковид-статус крупной поликлиники Белгорода
Белгород, 19 октября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Работу в режиме амбулаторного ковидного центра начнёт с 25 октября поликлиника №6 Белгорода. Этим решением власти попытаются минимизировать контакты заболевших со здоровыми, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе правительства региона.
Система разработана Минздравом России, её уже апробировали в некоторых регионах. В поликлинике теперь в две смены начнут вести приём 40 врачей, прошедших специализацию по лечению COVID-19. Они будут осматривать пациентов с подтверждённым коронавирусом и ОРВИ, здесь же сразу смогут проводить рентгенологические и лабораторные исследования, забор биоматериала, крови, мазки. В поликлинике увеличат внутренний кол-центр по приёму вызовов.
Обзвоном больных и внесением информации в специальную программу займутся 30 студентов-медиков. Координировать работу медиков на месте и выездных бригад будут диспетчеры, при необходимости пациентов направят на госпитализацию.
Плановую помощь гражданам, прикреплённым к поликлинике №6, будут оказывать медики поликлиник №№1, 2, 4, 7 и 8, для пациентов также резервируют запись к узким специалистам.
По данным властей, регистр ковидных больных в поликлиниках Белгорода превысил 3,5 тысячи человек.