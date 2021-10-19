Тбилиси, , 14:16 — REGNUM Про бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили членам правящей партии «Грузинская мечта» нужно прекратить говорить публично после завершения второго тура выборов в органы самоуправления. Об этом заявил 19 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Ираклий Гарибашвили © ЕРА:JULIEN WARNAND

«После выборов хочу попросить членов нашей команды о том, чтобы не делать комментариев о Саакашвили», — сказал глава грузинского правительства.

При этом Гарибашвили отметил, что до завершения выборов следует напоминать, кем является Саакашвили. Премьер-министр подчеркнул, что экс-президент должен пробыть в тюрьме не менее шести лет.

Напомним, первый тур местных выборов в Грузии прошел 2 октября. К этой дате в страну вернулся Саакашвили, чтобы поддержать свою партию «Единое национальное движение» (ЕНД). Экс-президента задержали и поместили под стражу, так как он заочно был признан виновным в ряде преступлений. Саакашвили заявляет, что победа ЕНД партии на выборах поможет ему выйти на свободу.

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