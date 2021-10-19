Бийск, Алтайский край, 19 октября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. В алтайском наукограде — Бийске — за девять лет так и не удосужились решить вопрос с представлением жилья жителям домов по улице Спекова 8, 8/1, 8/2. Эти конструкции, нарушающее все мыслимые и немыслимые нормы (трёхэтажные коробки, состоящие исключительно из металлоконструкций, ДСП и гипсокартона, наспех заполненного стекловатой) даже по документам Росреестра проходят, как «машино-место», передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Дома по улица Спекова в Бийске: стены из гипсокартона и стекловаты

В связи с тем, что власти в очередной раз заявили, что не планируют расселять жилые помещения, к проблеме вновь подключились активисты алтайского отделения Общероссийского народного фронта. Как сказано 19 октября в пресс-релизе общественников, региональному министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также администрации Бийска предложено пересмотреть условия реализации муниципальной программы расселения так называемого «нового аварийного» жилья на улице Спекова, чтобы соблюсти законные права всех собственников жилья.

По условиям муниципальной программы расселению подлежат 69 квартир, признанных непригодными для проживания, при этом всего в трех «спековских» домах 189 квартир и все они, могут быть признаны непригодными.

«Народный фронт занимается проблемой «спековских» домов давно. Мы постоянно на связи с жильцами, которые считают, что их законные права были нарушены еще при первоначальном переселении на улицу Спекова.

Некоторым предоставили неравноценное по площади жилье в нарушение требований Жилищного кодекса РФ. Например, 15 вместо 26 квадратных метров. Поэтому мы призываем минстрой и администрацию Бийска при расселении соблюсти права 100 процентов жильцов «спековских» домов — и тех, кого заселили сюда в 2012 г. в рамках реализации краевой адресной программы, и тех, кто позже купил здесь квартиры, оказавшиеся непригодными для проживания. Все эти вопросы находятся на контроле компетентных органов и получат правовую оценку», — отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве реновация жилья стартовала всего пару лет назад, а на Алтае её «по-тихому» провернули ещё в 2012 году. В крошечных комнатах-клетках люди уже девять лет не живут, а существуют: дышат стекловатой, которой проложены стены из гипсокартона, воюют с тараканами, клопами и другой живностью, которая в огромных количествах облюбовала пустоты в стенах.

Жильцы даже не могут поставить что-то тяжёлое из мебели на пол, из опасений провалиться к соседу. За «самострой» ответил пока лишь действующий заместитель главы администрации города Бийска Дмитрий Маслюк.

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