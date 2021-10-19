Москва, 19 октября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Новые немедицинские ограничительные меры в регионах России сегодня необходимы. Об этом в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Duma.gov.ru Михаил Мурашко

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«Меры, принятые рядом губернаторов на этой неделе и в конце предыдущей, позволили несколько замедлить распространение инфекционного процесса, но мы считаем, что именно нефармакологические, немедицинские меры сегодня просто крайне необходимы», — сказал Мурашко.

По его словам, работа по вакцинации населения в России активизировалась, и 55 регионов показывают хорошие темпы.