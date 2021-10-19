Москва, 19 октября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. В России необходимо наращивать темпы вакцинации, заявил 19 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

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«Сейчас критически важно наращивать темпы вакцинации, чтобы сдерживать дальнейшее распространения инфекции», — сказал глава правительства на заседании президиума координационного совета при правительстве по противодействию коронавирусной инфекции.

Он призвал граждан сделать прививку и неукоснительно придерживаться санитарно-эпидемиологических требований.