Анкара, 19 октября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Турецкого актёра Бурака Озчивита обвиняют в агрессивном поведении. Об этом 19 октября пишет издание StarHit.

Скриншот с YouTube Бурак Озчивит

По данным СМИ, члены съёмочной группы сериала «Основание: Осман» подали иск в суд против Озчивита за оскорбления. Четыре человека заявляют, что актёр был недоволен их работой, насылал на них проклятия, после чего покинул площадку. При этом Бурак Озчивит отрицает все обвинения.

ИА REGNUM напоминает, что Бурак Озчивит известен по роли Малкочоглу Бали Бея в сериале «Великолепный век». Также артисту принесли популярность съёмки в шоу «Королёк — птичка певчая» с Фахрие Эвджен, которая в 2017 году стала его женой.