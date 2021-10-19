В Ярославле должники заплатили ТГК-2 за тепло после вмешательства приставов
Ярославль, 19 октября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. В Ярославле судебные приставы успешно выполнили решения судов о возврате долгов за теплоснабжение, которые не хотели добровольно выплачивать должники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ПАО «ТГК-2».
Результат дала совместная работа с судами и приставами по взысканию долгов. Например, в августе совместно с судебным приставом-исполнителем представители ПАО «ТГК-2» выехали по месту расположения недвижимого имущества должника.
Кроме того, пресечены действия по невыполнению требований ПАО «ТГК-2» о введении ограничения тепловой энергии и теплоносителя в связи с задолженностью торгового центра, расположенного на улице Чкалова в Ярославле. По заявлению компании проверку этих действий провёл Ростехнадзор. Было возбуждено дело об административном правонарушении, суд вынес решение о наказании ответственных лиц.
В компании подчеркнули, что для борьбы с дебиторской задолженностью ПАО «ТГК-2» и впредь будет использовать все имеющиеся инструменты, в том числе с привлечением надзорных органов.