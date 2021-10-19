Ярославль, 19 октября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. В Ярославле судебные приставы успешно выполнили решения судов о возврате долгов за теплоснабжение, которые не хотели добровольно выплачивать должники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ПАО «ТГК-2».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Результат дала совместная работа с судами и приставами по взысканию долгов. Например, в августе совместно с судебным приставом-исполнителем представители ПАО «ТГК-2» выехали по месту расположения недвижимого имущества должника.

«В ходе исполнительных действий установлено, что в нежилом здании должника по улице Нефтяников расположена сеть автосервисов, осуществляющая деятельность на основании договора аренды с должником. Судебными приставами осуществлен арест нежилого здания, а также вынесено постановление об обращении взыскания на договор аренды, вручено требование об оплате задолженности, а также обращено взыскание на доходы должника, расчетные счета, вынесено постановление об ограничении на выезд из России. И вот закономерный результат: исполнив требования закона, 6 октября должник в кассу ПАО «ТГК-2» внёс 180 тысяч рублей в счет погашения долга за 2017 год», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ПАО «ТГК-2».

Кроме того, пресечены действия по невыполнению требований ПАО «ТГК-2» о введении ограничения тепловой энергии и теплоносителя в связи с задолженностью торгового центра, расположенного на улице Чкалова в Ярославле. По заявлению компании проверку этих действий провёл Ростехнадзор. Было возбуждено дело об административном правонарушении, суд вынес решение о наказании ответственных лиц.

«Напоминаем, что за невыполнение потребителем тепловой энергии требования о самостоятельном ограничении режима потребления тепловой энергии, теплоносителя, ст.9.22 КоАП предусмотрено наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификация на срок от двух до трех лет; на юридических лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей», — сообщили в ПАО «ТГК-2».

В компании подчеркнули, что для борьбы с дебиторской задолженностью ПАО «ТГК-2» и впредь будет использовать все имеющиеся инструменты, в том числе с привлечением надзорных органов.