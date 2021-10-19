Киев, 19 октября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Новым первым вице-спикером украинской Верховой рады избрали главу правящей на Украине партии «Слуга народа», замглавы ее фракции в парламенте страны Александра Корниенко. Трансляция заседания рады велась на канале украинского парламента в Youtube.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

За кандидатуру Корниенко отдали свои голоса 256 народных избранников Украины при 226 голосах минимально необходимых для принятия такого решения.

При этом ранее Верховная рада назначила главой парламента страны Руслана Стефанчука, до этого занимавшего пост первого вице-спикера Рады.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр обороны США Ллойд Остинприбыл с рабочим визитом в столицу Украины.