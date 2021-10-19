Томск, 19 октября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В Томской области возобновятся проверки эпидрежима. Как сообщили ИА REGNUM 19 октября в областной администрации, соответствующее письмо руководству регионального управления МВД направил замгубернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Готовятся графики выхода в рейды. Точечные проверки в общественных местах планируют начать с 1 ноября. В маршрутном транспорте, кафе, магазинах и торговых центрах усилят контроль за соблюдением масочного режима.

Ранее проверки свели к минимуму в связи с улучшением эпидситуации. Однако сегодня эксперты предупреждают о риске четвёртой волны коронавирусной инфекции.

Толстоносов подчеркнул, что усиление мер безопасности и своевременная вакцинация дают шанс сдержать развитие новой волны.

Напомним, в Томской области масочный режим ввели в мае 2020 года. За его нарушение введены предупреждения и штрафы от 1 до 30 тысяч рублей.