Костромской цирк перенёс старт программы из-за введения QR-кодов
Кострома, 19 октября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Костромской государственный цирк перенёс старт новой программы из-за введения пропускной системы с QR-кодами. Об этом руководство учреждения сообщило в социальных сетях.
Запуск новой программы с участием артистов и животных должен был состояться 30 октября. Руководство надеется, что учреждение сможет принять посетителей в 20-х числах декабря текущего года.
Напомним, с 15 октября попасть в учреждения культуры, кинотеатры, фитнес-залы, танцевальные студии, общепит в Костромской области можно исключительно при наличии сертификата о профилактических прививках или QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесенную болезнь. По прогнозам властей региона до конца текущей недели пропускную систему могут распространить и на другие сферы жизни.