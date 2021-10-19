Кострома, 19 октября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Костромской государственный цирк перенёс старт новой программы из-за введения пропускной системы с QR-кодами. Об этом руководство учреждения сообщило в социальных сетях.

Circus-kostroma.ru Костромской цирк

«В связи с новыми ограничениями нам пришлось посчитать бюджет. На данный момент полную вакцинацию от коронавируса прошли чуть больше 30% населения Костромской области. Кроме этого, существует ограничение по наполнению зала — 50%. Понятно, что при таких исходных зал будет загружен лишь на 10−15%. Если в зале будет сидеть 100 человек, средств не хватит ни корм для животных, ни на зарплату артистов» , — прокомментировала ситуацию ИА REGNUM директор цирка Наталья Голубева.

Запуск новой программы с участием артистов и животных должен был состояться 30 октября. Руководство надеется, что учреждение сможет принять посетителей в 20-х числах декабря текущего года.

Напомним, с 15 октября попасть в учреждения культуры, кинотеатры, фитнес-залы, танцевальные студии, общепит в Костромской области можно исключительно при наличии сертификата о профилактических прививках или QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесенную болезнь. По прогнозам властей региона до конца текущей недели пропускную систему могут распространить и на другие сферы жизни.