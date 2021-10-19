Архангельск, 19 октября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 366 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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Среди новых заболевших — 120 архангелогородцев, 58 жителей Коряжмы, 34 северодвинца. Случаи заболевания зафиксированы также в Котласе, Виноградовском округе, Приморском районе и других муниципальных образованиях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области развернули дополнительно 150 ковидных коек.