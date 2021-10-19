Кемерово, 19 октября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Для жителей Кемеровской области будет разработана программа лояльности при посещении Шерегеша. Соответствующее поручение дал губернатор Сергей Цивилёв, сообщил официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

Sheregesh.su Горнолыжный курорт Шерегеш

«Должна быть разработана отдельная программа лояльности для жителей Кузбасса. Это принципиально важно», — сказал глава региона на совещании по развитию курорта.

Цивилёв подчеркнул, что «реализуя столь масштабный проект на территории Кузбасса, мы обязаны учесть интересы наших жителей».