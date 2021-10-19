Киев, , 14:10 — REGNUM Власти Украины намерены добиваться выдачи бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который в настоящее время помещён в тюрьму у себя на родине. Об этом украинский министр юстиции Денис Малюська сообщил в интервью порталу «Украинская правда».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам министра, если Грузия выдаст Саакашвили Украине, то он будет отбывать там свой срок. При этом он отметил, что обе стороны знают, как происходит в таких случаях выдача, но в Тбилиси не раз заявляли, что не отдадут Саакашвили Киеву.

«Мы-то будем стараться, а дадут ли нам — это вопрос… Точно знаю, что там есть приговор, вступивший в законную силу», — сказал Малюська.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной рад УкраиныДавид Арахамия потребовал, чтобы грузинские власти освободили Саакашвили. По словам Арахамии, этому политику принадлежит множество «реформаторских идей», и потому его ждут «дома», то есть на Украине.

Читайте также: «Нужен он, как пятое колесо!» — в Раде требуют у Грузии вернуть Саакашвили