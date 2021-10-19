Киев, 19 октября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Власти Украины намерены добиваться выдачи бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который в настоящее время помещён в тюрьму у себя на родине. Об этом украинский министр юстиции Денис Малюська сообщил в интервью порталу «Украинская правда».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По словам министра, если Грузия выдаст Саакашвили Украине, то он будет отбывать там свой срок. При этом он отметил, что обе стороны знают, как происходит в таких случаях выдача, но в Тбилиси не раз заявляли, что не отдадут Саакашвили Киеву.

«Мы-то будем стараться, а дадут ли нам — это вопрос… Точно знаю, что там есть приговор, вступивший в законную силу», — сказал Малюська.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной рад Украины Давид Арахамия потребовал, чтобы грузинские власти освободили Саакашвили. По словам Арахамии, этому политику принадлежит множество «реформаторских идей», и потому его ждут «дома», то есть на Украине.

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