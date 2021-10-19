Вологда, 19 октября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Большинство депутатов Заксобрания Вологодской области сделали прививку от ковида. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Луценко.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Вакцинация

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По его словам, вакцинацию прошли 76% депутатов. самую большую активность проявили представители ЛДПР и «Единой России».

«Рад, что большинство моих коллег относятся к мерам профилактики коронавирусной инфекции ответственно. Несколько дней назад стал известен процент вакцинированных в Государственной Думе: там 92% депутатов привиты от COVID-19 или переболели», — отметил Луценко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле признали ответственность государства за низкие темпы вакцинации.