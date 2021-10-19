Сеул, 19 октября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. К 2030 году Южная Корея сократит объём выбросов парниковых газов на 40% (по сравнению с 2018 годом) в рамках усилий по сдерживанию темпов изменения климата. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Ecocollaps Выбросы

Данное заявление он сделал 18 октября в ходе совещания, посвящённому теме углеродной нейтральности.

Южнокорейский лидер подтвердил, что Южная Корея достигнет углеродной нейтральности к 2050 году.

Мун Чжэ Ин отметил, что достичь поставленной цели будет непросто, так как промышленное производство, которое в большей степени зависит от ископаемого топлива, составляет значительную долю в структуре национальной экономики.

Однако по мнению главы государства, углеродная нейтральность позволит Южной Корее стать быстрорастущей страной.

По данным министерства экологии, в 2020 году объём выбросов парниковых газов в стране оценивается в 648,6 млн тонн, что на 7,3% меньше, чем годом ранее.