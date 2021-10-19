Москва, 19 октября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Все ограничения на скорость работы Twitter могут быть полностью сняты. Об этом 19 октября заявил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Spencer E Holtaway Twitter

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При этом он уточнил, что это произойдёт не ранее, чем соцсеть удалит весь противоправный контент. На сегодняшний день, подчеркнул Субботин, Twitter пока остался на прежнем показателе — не удалено 9% запрещённого контента.

«Мы ждем того, что Twitter всё-таки до конца исполнит требования российского закона. Тогда мы примем соответствующее решение», — отметил замглавы ведомства.

Он подчеркнул, что Роскомназдор готов снять ограничения, если соцсеть полностью исполнит российское законодательство.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте Роскомнадзор обеспечил замедление работы сети микроблогов Twitter. Это коснулось всего трафика мобильной связи и половину трафика фиксированной связи на территории всех российских федеральных округов. Ограничения коснулись фото‑ и видеоконтента, но не затронули текстовых сообщений в Twitter.

Причиной такого шага регулятора стало «злостное нарушение требований законодательства об удалении запрещенного в РФ контента». Так, Twitter в период с 2017 года не удалял сообщения, склоняющие несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащие детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств.